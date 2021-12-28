Yapıcıoğlu: "Aynı Allah'a inanan herkesi kardeşimiz kabul ettik" - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz gittiğimiz yerlerde hangi partiye mensup olursa olsun aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a inanan herkesi kardeşimiz kabul ettik"gittikleri yerlerde hangi partiye mensup olursa olsun aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a inanan herkesi kardeşleri kabul ettiklerini bildirdi.

Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında Kargılı Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Partisinin Tarsus ilçe başkanlığını da ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada partililerle basına kapalı görüştü.

Yapıcıoğlu, ziyaretinin ardından Tarsus 100. Yıl Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir restoranda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluşan Yapıcıoğlu, yaklaşık 5 aydır şehir şehir dolaştıklarını söyledi.

Yapıcıoğlu, kentlerde bir araya geldikleri vatandaşların sorunlarını dinlediklerini anlatarak, "Memleketin sorunlarını ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunmayı bir zenginlik olarak kabul edip, tabiri caizse bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek kendi görüşlerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölçülerinin İslam olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz gittiğimiz yerlerde hangi partiye mensup olursa olsun aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a inanan herkesi kardeşimiz kabul ettik. Bundan sonra da inşallah böyle kabul etmeye devam edeceğiz. Biz parti kurduk ama partici olmadık. Particilik de yapmayacağız inşallah. Alacağımız kararlar eğer sadece bizi değil, bütün olarak memleketi ilgilendiriyorsa o zaman bu istişare halkasını biraz daha geniş tutmamız gerekir diye düşünüyoruz."