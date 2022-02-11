DİYARBAKIR - HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan HDP'li Ersoy'a "İslami değerlere hakaret" tepkisi - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a ifadelerinden dolayı tepki göstererek "Hiçbir ifade özgürlüğünün tanımında başkasına veya başkasının inancına hakaret etmek olamaz. Kendi atalarının tarihinden habersiz olduğu için sadece zavallı diyesim geliyor." dedi.

Yapıcıoğlu, tarihi Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yapıcıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ersoy'a ifadelerinden dolayı tepki göstererek birilerinin sanatçı, milletvekili, gazeteci veya farklı bir kimlikle ortaya çıkıp Müslümanlara veya onların inancına hakaret etmeye cüret edebildiğini belirtti. Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir ifade özgürlüğünün tanımında başkasına veya başkasının inancına hakaret etmek olamaz. Birilerini eleştirebilirsiniz ama bir grup insanın inancıysa ona hakaret edemezsiniz. Kanunen de bu bir suçtur. Herhangi bir insanın kutsalına hakaret etmek doğru değildir, meşru bir hareket tarzı değildir. Birileri, İslam'dan çok önceki cahiliye dönemindeki zihni yapılarını ilerici olarak görüp İslam'ı da gerici olarak yaftalıyorsa onda ne vicdan ne de akıl vardır. Çünkü onlar İslam'ın, insanları İslam öncesi karanlıktan çekip kurtardığını bilmiyor. O sadece Batı'nın kafasıyla düşünüyor, Batı'nın değerleriyle düşünüyor. Batı o karanlık, zulüm ve cahillikler içerisinde debelenip dururken, türlü türlü zulümler yaşanırken İslam bütün dünyaya medeniyet, hürriyet ve insanlık öğretiyordu. Kendi atalarının tarihinden habersiz olduğu için sadece zavallı diyesim geliyor."

" Türkiye, ucuz enerji elde etmenin bir yolunu mutlaka bulmalı"

Esnafın gündeminde elektrik faturalarının olduğunu belirten Yapıcıoğlu, esnafın tüketimlerinin artmadığı halde faturaların yüksek geldiğini ifade etti. Hükümetin elektrik faturaları konusunda adım atması gerektiğini aktaran Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda küresel çapta bir enerji krizi var, daha doğrusu enerji fiyatlarıyla ilgili yükseliş var. Türkiye'de enerji konusunda dışarıya bağımlı. Türkiye, ucuz enerji elde etmenin bir yolunu mutlaka bulmalı. Daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretme konusunda Türkiye biraz daha fazla yatırıma yönelmelidir. Eğer ihracatı artırmak, dış ticaret açığını kapatmak istiyorsanız mutlaka üretim maliyetlerini aşağı çekmeniz gerekiyor. Üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesinin yollarından bir tanesi de üretimin önemli girdilerinden biri olan enerjidir. Enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekir. Bu konuda bazıları çok yüksek sesle itiraz ediyor ama nükleer enerji eğer usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, elde edilirse aslında en temiz ve çevreyi kirletmeyen ucuz enerjilerden biridir. Bu konuda da Türkiye adımlar atmalıdır. Hükümetin yeniden bir hesaplama içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Piyasadaki durgunluk devam ediyor. Hayat pahalılığı ciddi şekilde esnafın cirosuna da yansımış durumda."

Esnafın huzur istediğini, huzuru kaçıracak davranışlarda bulunanların konuşmalarına ve davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, milletin huzurunun kaçırılmasına yönelik teşebbüste bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.