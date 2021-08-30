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HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum - Son Dakika

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum

30.08.2021 14:37
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum, System.String[]

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim barajı tartışmaları için "Barajın aşağıya çekilmesi değil, sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum.

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim barajı tartışmaları için "Barajın aşağıya çekilmesi değil, sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum. İlla bir baraj olacaksa da belki bu sembolik olabilir; yüzde 1'e çekilebilir. Bunun üstündeki her baraj, temsilde adaletin önünde bir engeldir ve adaletsiz bir uygulamadır" diye konuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayseri'de basın mensupları ile bir araya geldi. Afganistan'daki son gelişmeler hakkında konuşan Yapıcıoğlu "Afganistan sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündeminde bulunuyor. 20 yıllık işgalden sonra Amerika ve NATO güçleri, Afganistan'dan çekilme kararı aldı ya da Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldı. Şu anda yönetimi ele geçirmiş olan, daha doğrusu yönetime gelmiş olan Taliban'ın özellikle 1996-2001 yılları arasında yaptıklarıyla ilgili pek çok kişinin şikayetleri vardı. O dönem uygulamalarından dolayı 'Acaba gelecekte ne olacak?' diye pek çok soru işareti var. Fakat şunu ıskalamamamız gerekir. Amerika ve onunla birlikte hareket eden güçlerin, batılı güçlerin NATO üyeliğinin Afganistan'daki pozisyonu bize göre doğru bir pozisyon değildir. Meşru bir hareket değildir. Amerika işgalci konumundaydı. İşgal sona ermiş oldu" diye konuştu.

'AFGANİSTAN HALKINA YARDIM EDİLMESİ GEREKİYOR'Bundan sonraki süreçte Afganistan'da yaşayanların huzuru ve refahı için hareket edilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu "Bu konuda başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin Afgan halkına yardım etmeleri gerekiyor. Son dönemde Afganistan'daki Kabil Havalimanı çevresinde peş peşe patlamalar oldu. Elbette üzücü bir olay. Keşke olmasaydı ve bu can kayıpları yaşanmasaydı. Yine üzücü olan başka bir tarafta, olaylarda 100'ün üzerinde insan öldü. Sadece havalimanı tarafındaki patlamalar değil, devam eden süreçte de ölenler oldu. Ancak bütün televizyonlarda 'Afganistan Kabil'de patlama 13 Amerikan askeri öldü' denildi. Sanki diğer ölenler insan değilmiş gibi, sanki onların bir ailesi yokmuş gibi, onlar bir can taşımıyormuş gibi, sadece Amerikalıların canı değerliymiş gibi bir görüntü ortaya konuldu. Bu ciddi bir yanlıştı" ifadelerini kullandı.'SEÇİM BARAJI SEMBOLİK OLARAK YÜZDE 1'E ÇEKİLEBİLİR'Seçim barajı tartışmalarına da değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Malumunuz şu anda 12 Eylül askeri rejiminin getirmiş olduğu yüzde 10'luk seçim barajı uygulanıyor. Cumhur İttifakı kendi aralarında oturup seçim barajının düşürülmesi konusunda anlaştılar gibi gözüküyor. Telaffuz edilen oran da yüzde 7 veya yüzde 5 gibi olabilir ama şu anda yüzde 7'ye daha yakın gibi bir görüntü var. Barajın aşağıya çekilmesi değil, sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum. İlla bir baraj olacaksa da belki bu sembolik olabilir; yüzde 1'e çekilebilir. Bunun üstündeki her baraj temsilde adaletin önünde bir engeldir ve adaletsiz bir uygulamadır."


HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum

Amerika Birleşik Devletleri, Zekeriya Yapıcıoğlu, Afganistan, Baraj, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçim barajının sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum - Son Dakika


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