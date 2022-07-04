HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, esnafı ziyaret etti

04.07.2022 15:55

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Siirt'e esnaf ziyaretinde bulundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Siirt'e esnaf ziyaretinde bulundu.

Yapıcıoğlu, beraberinde HÜDA PAR İl Başkanı Abdulhakim Tekin ve partililerle merkez Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Zekeriya Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, yaklaşık bir yıldır farklı kentlerde temasları sürdürdüklerini söyledi.

"Genel anlamda memlekette bir ekonomik sıkıntı var. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon tırmanmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, halkın gelir seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin maaşlarının yeniden belirleneceğini dile getirdi.

Maaşlarda sadece enflasyon oranındaki artışın yetmeyeceğini düşündüklerini aktaran Yapıcıoğlu, "Mutlaka refahtan da bir pay üzerine ilave edilmelidir. Büyüme rakamları da en azından bunun üzerine ilave edilmelidir." dedi.

Yapıcıoğlu daha sonra, bir kafede mahalle ve köy muhtarlarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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