HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile bir araya geldi - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile bir araya geldi

26.04.2023 16:05

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan Demokratik Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'de görüşme gerçekleştirdi. HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 4. Sırada milletvekili adayı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile Görüştü

"İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI"

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı… HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı" denildi.

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile Görüştü

SEÇİME, AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRİYORLAR

Yapıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından HÜDA PAR'dan 4 isim, AK Parti listesinden milletvekili adayı olmuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (16)
  • Erol MARASLI: O barzanı değilmi ırak7n kuzeyinde referansum yaparak sözde Kürdistan ı kuran.vaybe cumhurun ortakları NEREDEN NEREYE Cevap Yaz 83 21 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: 300 500 fazla oy almak için bunları yanına alırsan kimseye söyleyecek sözün olmaz Cevap Yaz 70 17 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Akp nin bu ihanetini tarih yazacak. Gerci her ikisininde hedefi Türkiye Cumhuriyeti,Türk kimliği,lâik düşünce, Türk bayrağı. O zaman şaşırdıkmı. Tabiki hayır. Cevap Yaz 76 45 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile bir araya geldi - Son Dakika


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