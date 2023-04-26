HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesut Barzani ile bir araya geldi

AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 4. Sırada milletvekili adayı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı… HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı" denildi.
Yapıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından HÜDA PAR'dan 4 isim, AK Parti listesinden milletvekili adayı olmuştu.
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