HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Heyet, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taziye çadırından ayrıldı.

Kurulan taziye çadırında bir saat kadar kalan heyet üyeleri, ailenin yakınlarına sağduyu çağrısında bulundu.

Konya'ya gelen HÜDA PAR Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin beraberlerinde Konya İl Başkanı Zülfi Tan ile merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine giderek, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

HÜDA PAR heyeti, Konya 'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz