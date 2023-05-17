HÜDA PAR, itirazlar sonucu vekil sayısının düştüğü iddialarını yalanladı: Tam tersine oyumuz arttı - Son Dakika
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HÜDA PAR, itirazlar sonucu vekil sayısının düştüğü iddialarını yalanladı: Tam tersine oyumuz arttı

17.05.2023 19:02

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda milletvekili sayılarının düştüğüne ilişkin haberleri yalanlayarak tam tersine partinin oy sayısının arttığını bildirdi.

HÜDA PAR, Batman ve Mersin'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarla ilgili açıklama yaptı. İtirazların sonuçlandığı ve seçilen milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten HÜDA PAR, oy sayılarının arttığını vurguladı.

"BU KİRLİ STRATEJİLERİ HEZİMETLERİNİ DAHA DA AĞIRLAŞTIRACAK"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin sonuçların 19 Mayıs'ta ilan edileceği hatırlatılan açıklamada, kesin sonuçlar açıklandığında vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığının görüleceği kaydedildi. Açıklamada, "Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

HÜDA PAR MECLİS'E 4 VEKİL GÖNDERDİ

AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA
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Milletvekili, AK Parti, Mersin, Batman, Güncel, Son Dakika

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