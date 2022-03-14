HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı" - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı"

14.03.2022 20:25
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı" dedi. Emperyalizmin her türlüsünün kötü olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Ukrayna'ya karşı duyarlılık kasanlar da Rusya'dan daha saldırgandır" diye konuştu.

Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Rusya'nın saldırgan ve haksız olduğu, Ukrayna'da sivillerin hedef alındığı, 2 milyona yakın kişinin göç ettiği gibi durumlar konuşuluyor. Bütün bunlar doğru ama şunu da unutmamak gerekir ki sadece Rusya saldırgan değildir. Emperyalizmin her türlüsü kötüdür ve Ukrayna'ya karşı duyarlılık kasanlar da Rusya'dan daha saldırgandır. Rusya son 50 yılda ortalama her 10 yılda bir, bir yerlere saldırmıştır. Bundan sonra da muhtemelen topraklarını genişletmek için bu saldırılarına devam edecektir. Unutmayalım ki ABD emperyalizmi aynı dönem içerisinde Rusya'dan daha çok yere saldırıp daha çok savaş çıkartmıştır ve çok daha fazla sayıda insan öldürmüştür" dedi.

"BÜTÜN MÜSLÜMANLAR VE İSLAM ÜLKELERİ UYANIK OLMALIDIR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu savaşın çıkmasını ABD'nin istediğini belirterek, "Çünkü ABD, özellikle NATO üyesi bütün Avrupa ülkelerinin kendisine muhtaç olduklarını yakinen göstermek istiyordu. Şu anda bu ülkeler, ABD'nin kendileri için bir şemsiye olduğunu düşünmeye başladı. Ukrayna'yı yem yaptı çünkü rakibi Rusya'yı ekarte etmek istiyordu. Bu savaş ile birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımlar daha da arttı ve ayrıca Rusya'nın askeri gücünü test ediyor. Olan Ukrayna'ya oldu ve her savaşta olduğu gibi bu savaşta da siviller zarar gördü. Temennimiz bu savaşın bir an önce sona ermesidir. Ayrıca bu savaşta dikkat çeken bir ayrıntı da şudur; son günlerde yabancı gönüllü bazı savaşçılardan bahsediliyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden hem Ukrayna hem de Rusya, savaşçılar getirip orada savaştıracağını söylüyor. Şuna dikkat etmek gerekir, özellikle bazı İslam ülkelerinde savaşçıların götürülüp orada savaştırılması gibi bir plan var. Bütün Müslümanlar ve İslam ülkeleri uyanık olmalıdır. Bu savaş onların savaşı, bizim savaşımız değil. Bu savaş istemediğimiz bir savaş ama bu savaşı çıkartan da biz değiliz. Bu savaşı sona erdirme noktasında da elimizden pek bir şey gelmez. Şunu unutmayalım ki bu savaş, bizim gidip orada ölmemizi gerektirecek bir savaş değildir. Bu konuda bütün sorumluların daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Para karşılığında orada savaşacaklar da dahil her ülke kendi vatandaşlarının oradaki savaşa müdahil olmasının önüne engeller koymalı ve bu konuda dikkat edilmelidir" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası

Zekeriya Yapıcıoğlu, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: 'ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı' - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:47:52. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: "ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement