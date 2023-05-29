HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Dengeleri değiştirdik - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Dengeleri değiştirdik

29.05.2023 21:39

Seçimlere AK Parti listesinden girerek 4 vekil çıkaran HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerine ilişkin iddiaları söylemlerde bulundu. Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle bu sürecin önemli bir aktörü olmuştur. Seçimlerde dengeleri değiştiren HÜDA PAR hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlara önemli ölçüde etki etmiştir." dedi.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın hem seçimlerde dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferle çıktı. Sn. Cumhurbaşkanımızı bu başarısından dolayı tebrik ederim. Bu sonucun memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

"HALKIMIZ MANDACI ZİHNİYETE GEÇİT VERMEDİ"

Milletimiz belli kesimler tarafından siyasi ahlaka aykırı söylem ve eylemlerle yürütülen bir seçim sürecine tanık oldu maalesef. Bu süreçte bazı kesimler tarafından pervasızca kullanılan nefret diline rağmen milletimiz sağduyusunu muhafaza ederek iradesini ortaya koydu. Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan yana tercihte bulunarak Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi.

"SEÇİMLERİN KAZANANI 85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMI"

Ortaya çıkan bu tablo seçim kampanyalarını yalan, iftira, algı operasyonları ve kara propaganda üzerinden yürütenlere ders niteliğinde bir cevap olmuştur. Siyaseti rekabet üzerinden değil kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır. Milletimizin iradesine ve istikbaline göz diken bölgesel ve küresel şer güçler kaybetmiştir. Seçimlerin kazananı ise hiç şüphesiz 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bu sonucun Türkiye'nin yeni yüzyılı için önemli bir eşik olduğuna inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.

"SEÇİMLERDE DENGELERİ HÜDA PAR DEĞİŞTİRDİ"

HÜDA PAR siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle bu sürecin önemli bir aktörü olmuştur. Seçimlerde dengeleri değiştiren HÜDA PAR hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlara önemli ölçüde etki etmiştir. HÜDA PAR milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflediği başarıyı yüzde yüz elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşımıştır. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan halkımıza, seçim süreci boyunca ve seçim günü sahada ve sandık başında hizmet eden tüm teşkilatlarımıza ve bu sonuca katkısı emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDAPAR, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Dengeleri değiştirdik - Son Dakika


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