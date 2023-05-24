14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden TBMM'ye girmeye hak kazanan HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'nın Meclis yemini ile ilgili sözleri dikkat çekti. Ramanlı, yemin metninin doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savundu.
Ramanlı'nın açıklamaları şöyle:
"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü.
Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz.
Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim. CHP'nin altı oku üzerine ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın."
Son Dakika › Güncel › HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir - Son Dakika