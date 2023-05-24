HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir - Son Dakika
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HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir

24.05.2023 23:36

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın Meclis yeminine yönelik sözleri tartışma konusu oldu. Yemin metninin doğru olmadığını söyleyen Ramanlı, "Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden TBMM'ye girmeye hak kazanan HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'nın Meclis yemini ile ilgili sözleri dikkat çekti. Ramanlı, yemin metninin doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Ramanlı'nın açıklamaları şöyle:

"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü.

"DOĞRU BİR METİN DEĞİL"

Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz.

"CHP'NİN ALTI OKU ÜZERİNE NİYE YEMİN EDİYORUM"

Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim. CHP'nin altı oku üzerine ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın."

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Milletvekili, 14 Mayıs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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