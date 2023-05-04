Trabzon'da HÜDA PAR standına yapılan saldırıya polis müdahale etti - Son Dakika
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Trabzon'da HÜDA PAR standına yapılan saldırıya polis müdahale etti

04.05.2023 15:28

HÜDA PAR'ın Trabzon'daki seçim standına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. O anlar kameralarla kaydedilirken, partiden yapılan duyuruda, "Savaşa değil, seçime gidiyoruz. Seçimden sonra da şimdi olduğu gibi akraba olarak, komşu olarak, mesai arkadaşı olarak birbirimizin yüzüne bakmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Mersin'de HÜDA PAR seçim standına yönelik silahlı saldırının ardından dün de benzer bir saldırı Trabzon'da gerçekleşti. Bir grup kalabalık, HÜDA PAR standına saldırdı. Slogan atan grup standı kırmak istedi. Polis olaya müdahale ederken, HÜDA PAR standını kaldırıldı.

"KAYBEDECEKSİNİZ"

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, muhalefet liderlerinin ısrarla HÜDA PAR aleyhine kullandığı şiddet dili ve hedef gösterme çabalarının, seçim çalışması yapan parti üyelerine saldırı şeklinde karşılık bulduğu savunuldu. Seçimi kaybetme korkusuyla yapılan itibarsızlaştırma ve düşmanlaştırma operasyonları sonucunda saldırıların meydana geldiği öne sürülen açıklamada, "Kazanmayı hayal ettiğiniz hiçbir seçim, milletimizin huzur ve barışından daha değerli değildir. Bu ülkenin evlatlarını kirli emellerinize, karanlık tezgahlarınıza alet etmeye çalışmaktan vazgeçin. Kaybedeceksiniz." ifadesi kullanıldı.

HÜDA PAR'dan Trabzon'da seçim standına yapılan saldırıya ilişkin açıklama

"SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİDİYORUZ"

Saldırılara karşın HÜDA PAR'ın, ülkenin menfaatini önceleyerek sağduyulu davranmaya devam edeceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Savaşa değil, seçime gidiyoruz. Seçimden sonra da şimdi olduğu gibi akraba olarak, komşu olarak, mesai arkadaşı olarak birbirimizin yüzüne bakmaya devam edeceğiz. Sakın kimse karanlık mahfillerde planlanan oyunlara kanarak akrabasına, komşusuna, mesai arkadaşına düşmanlık yapmasın. Bu ülkenin insanı sevgi ile bir arada durmuştur. Yine sevgi içinde birlik ve beraberliğine devam edecektir."

HÜDA PAR'dan Trabzon'da seçim standına yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Kaynak: AA
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