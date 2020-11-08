HÜDA PAR Van İl Başkanı Sayğın güven tazeledi - Son Dakika

Van'da Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Partinin il başkanlığı binasında düzenlenen kongrede konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

HÜDA PAR'ın siyasetin mihenk taşını oluşturduğunu belirten Sayğın, "Kuruluşumuzdan beri hep 'biz hakkı söyleyeceğiz' dedik. Zararımıza da olsa kişisel hiçbir menfaatin peşinden koşmadık. Halka yalan söylemedik. Hakkı söyleyip, hak olanı yaptık. Bize karşı olanlar dahi bir süre sonra bizim söylediğimizi söylemeye başladı. Şartlar ne olursa olsun daima milletimizin yanında olamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde mevcut il başkanı Sayğın, bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.