Son Dakika Haberleri: HÜDA PAR yerel seçimlere katılmayacak

HÜDA PAR yerel seçimlere katılmayacak

1 saat önce

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

HÜDA PAR yerel seçimlere katılmayacak, System.String[]
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 

Ekonomi
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