HÜDA PAR yerel seçimlere katılmayacak
1 saat önce
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin
, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
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