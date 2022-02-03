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Hüdai Kaplıcaları sömestri dolu geçiriyor - Son Dakika

Hüdai Kaplıcaları sömestri dolu geçiriyor

03.02.2022 16:36
Hüdai Kaplıcaları sömestri dolu geçiriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları sömestir tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları sömestir tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Sandıklı Belediyesine ait kaplıcalardaki apart daireler ve villalar yarıyıl tatili nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Yoğun talebin karşılanması için tüm imkanların sağlandığını belirten Hüdai Kaplıcaları İşletme ve İştirakler Müdürü Mustafa Nacak, bir gün içerisinde telefonla 1200 rezervasyon talebi aldıklarını belirtti.

Rezervasyon taleplerin her yıl arttığını aktaran Nacak, şunları kaydetti:

"Bu talebi karşılamak için devre tatil dışında kalan odalarımızı misafirlerimizin hizmetine sunmak için var güzümüzle çalışıyoruz. Kaplıcalarımızda bu yoğunluk dışında odalarımızın bakımı, temizliği, restorasyonu, peyzaj çalışmaları yaparak, misafirlerimizin istekleri doğrultusunda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Açıkçası bu yıl bu kadar talebin olması bizleri de şaşırttı. Gün içerisinde 1200 telefon aldık. Şimdide Ramazan ayı için rezervasyon işlemleri başladık. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için gerekli çalışmalarımızı başlattık.

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hüdai Kaplıcaları sömestri dolu geçiriyor - Son Dakika


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