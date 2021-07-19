Hüdai Kaplıcalarındaki oteller alternatif tıp bitkilerini üretiyor - Son Dakika

Hüdai Kaplıcalarındaki oteller alternatif tıp bitkilerini üretiyor

Lavanta ve kekik bahçesinden elde edilen yağlar ve terapi ürünleri misafirlerin beğenisine sunuluyor

Bahçelerin yakınına konuşlandıran arılardan elde edilen ballar misafirlere kahvaltıda ikram ediliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 bin 500 yatak kapasitesine sahip Hüdai Kaplıcalarında bulunan otellerde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında alternatif tıp bitkileri yetiştiriciliğine başlandı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, otellerin yakınında lavanta, kekik ve lavanta balı üretiminin yapılması için çalışmaların yapıldığını belirtti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, otel çalışanlarının katkıları ile lavanta ve kekik bahçesi yakınına konuşlandıran arılardan elde edilen ballar misafirlere kahvaltıda ikram edilirken, lavanta ve kekiklerden elde edilen yağlar ve terapi ürünleri ise misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Çevre köylerden temin edilen eski tarım aletlerinin de otelin yakınındaki bahçelere yerleştirdiğini belirten Yavuz, "Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmış aletlerden görsel bir alan oluşturduğumuz gibi atık bidonlardan, tren, barbekü, oturma alanları oluşturuyoruz. Pandemi nedeniyle açık alanların önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu yüzden bizde böyle bir proje ile hem Sandıklı'nın verimli topraklarında neler yetiştirilebileceğini misafirlerimize gösteriyor, hem de doğa ve toprak ile iç içe misafirlerimize bir güzellik sunuyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturduğumuz kekik ve lavanta bahçemizden hasat ettiğimiz ürünlerden terapi yağları, kolonya gibi ürünler oluştururken, lavanta çiçeklerinden arılar tarafından toplanan organik ballarımızı da misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.

"İsrafın önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Misafir ve personelleri doğa ile buluşturmayı amaçladıklarını belirten Yavuz şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin yanında gelen çocuklarımıza tarımı sevdirmeyi de amaçlıyoruz. Geri dönüşümü sağlayabilecek sosyal sorumluluk projelerini üretmek istiyoruz. Oluşturduğumuz bu alanlardan misafirlerimiz oldukça memnun, lavanta ve kekik bahçelerinde eşsiz güzel kokular eşliğinde gezen misafirlerimiz mutlu oluyor ve bu da bizi de mutlu ediyor. Otel çevresinde küçük bir çiftlik oluşturduk. Eski bir konteyneri tavuk kümesi yaptık. Buradaki amacımız personelimize ve otel müşterilerimize geri dönüşümü alıştırmak. İsrafın kötü bir alışkanlık olduğunu göstermek istiyoruz. Şuanda büyük bir kuraklık yaşıyoruz, Kovid-19 var ve doğamızı sevelim diyoruz. Tarıma önem verelim, suyumuzu iyi kullanalım. Yiyecek ekmek ve içeceğimizi çok iyi kullanalım diyoruz. Bir dilim ekmek dahi olsa çöpe atmamayı personel ve otel müşterilerimize aşılamaya çalışıyoruz.