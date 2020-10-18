HÜDAPAR 3. İstanbul Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

HÜDAPAR 3. İstanbul Olağan Kongresi'nde Erdal Elibüyük oy birliğiyle yeniden il başkanı seçildi.

HÜDAPAR 3. İstanbul Olağan Kongresi, Feriköy Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterisiyle başlayan kongrede, Divan Kurulu üyeleri seçildi. Programda, partinin faaliyet ve mali raporun okundu. Raporlar, oy birliğiyle kabul edildi.

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, kongrede yaptığı konuşmada bütün sorun ve sıkıntıların hikmetli yaklaşımlarla düzelebileceğini söyledi.

Sağlam, "Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya zor ve çalkantılı bir dönemden geçmektedir. Fert olarak, toplum olarak ve devlet olarak istesek de istemesek de yeniden kurulmakta olan bu düzende merkezi bir yerde bulunmaktayız. Ancak burada bizim alacağımız rol önem arz etmektedir. ya akıllıca hareket ederek, medeniyetimizin ve tarihimizin gereklerini yerine getirir oynanmak istenen bu oyunda oyun kurucu olacak ya da başkasının yazdığı senaryoda figüran olmaya razı olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, oylamaya geçildi.

Mevcut Başkan Erdal Elibüyük, oyların tamamını alarak güven tazeledi.