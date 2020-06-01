HÜDAPAR İlçe Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'te korona virüs tedavisi gören HÜDAPAR İlçe Başkanı vefat etti



Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 teşhisi konulmasının ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Işıktaş'ın durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen Işıktaş hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Işıktaş'ın cenazesi Şeyhül Devha Mezarlığı'na defnedildi. - SİİRT