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HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
6 saat önce
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.
HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar, sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS
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