HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.



HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar, sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS