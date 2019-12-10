Son Dakika Haberleri: HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
Son Dakika Politika HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Son Dakika

HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

6 saat önce

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar, sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Hür Dava Partisi, Aralık, Rektör, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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