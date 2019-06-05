Son Dakika Haberleri: HÜDAPAR ve Saadet Partisi'nden AK Parti'ye bayram ziyareti
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HÜDAPAR ve Saadet Partisi'nden AK Parti'ye bayram ziyareti

19 dakika önce

HÜDAPAR ve Saadet Partisi heyetleri AK Parti'yi ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

HÜDAPAR ve Saadet Partisi'nden AK Parti'ye bayram ziyareti, System.String[]
HÜDAPAR ve Saadet Partisi heyetleri AK Parti'yi ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaştı. AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden HÜDAPAR ve Saadet Partisi heyetleri, bayram tebriklerimi iletti. HÜDAPAR heyetinde Genel Sekreter Şehzade Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Boztaş, Eskişehir İl Başkanı Yılmaz Akgül yer aldı. Saadet Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi Ali İmran Bozdoğan yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Bayramlarda iyiliklerin ve güzellerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada yürek burkucu yaşamlar var. Ülkemizde haklarımızdan bahsederiz, sorumluluklarımız da var. Türkiye önemli bir ülke. Ülkemiz için iyi ve doğru olan mazlumların ve insanların lehinedir. Bu ülkenin kötülüğüne yapılan işler de mazlumların ve insanlığın aleyhinedir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Sekreter, AK Parti, Saadet Partisi, Politika
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