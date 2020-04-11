Hüdayi Vakfı, 2 yurdunu sağlık çalışanlarının hizmetine sundu - Son Dakika

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına yurtlarının kapılarını açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Özel Avrasya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Hüdayi Dersaadet Eyüp Sultan Erkek Öğrenci Yurtları, 200 sağlık çalışanına tahsis edildi.

Vakıf, sağlık çalışanlarının yemek, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını da kendi imkanları ve personeli aracılığıyla karşılıyor.