Son Dakika Haberleri: Hüddam 2 Filmi

Hüddam 2 Filmi

28 dakika önce

Hüddam 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hüddam 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli bir kız olan Fatma, öz yeğeni tarafından tecavüze uğrar. Fatma, yaşadığı bu korkunç olayın sonucunda hamile kalmıştır. Bu bebek Fatma için büyük bir umut olur. Anne ve babasını henüz bebekken kaybeden ve bu zamana kadar yapayalnız olan Fatma için bu bebek, yalnızlığının artık sona ermesi demektir. Ancak Fatma’nın amcası Recep, bebeğin dünyaya gelmesini istememektedir ve bu yüzden Fatma’ya şiddet uygulayarak bebeğinin düşmesine neden olur. Büyük umutlarla doğmasını beklediği bebeğini kaybetmesinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Fatma, kendi ebesi olan Songül’den yardım ister. Fatma’ya yapılanlara kayıtsız kalmak istemeyen Songül, Hüddam daveti ile bir ritüel gerçekleştirerek bebeği geri getirir. Fatma’yı yeniden hayata bağlayan bu bebek, ona kötülük yapanların kabusu olacaktır.


Yönetmen: Umut Uçar
Senaryo: Umut Uçar
Oyuncular: Bülent Kaya, Ebrar Kurt, Hakan Erkuran, Funda Öz, Yavuz Çetin (II), Ayşe Kaya, Can Beslen, Şeyda İpek Baykal, Hüseyin Çelikoğlu, Ayyıldız Beslen
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Hüddam 2
Yapımcı Firma: Hayal Sanat
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 08.03.2019

Hüddam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

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