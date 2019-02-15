Hüddam 2 Filmi

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli bir kız olan Fatma, öz yeğeni tarafından tecavüze uğrar. Fatma, yaşadığı bu korkunç olayın sonucunda hamile kalmıştır. Bu bebek Fatma için büyük bir umut olur. Anne
ve babasını henüz bebekken kaybeden ve bu zamana kadar yapayalnız olan Fatma için bu bebek, yalnızlığının artık sona ermesi demektir. Ancak Fatma’nın amcası Recep, bebeğin dünyaya gelmesini istememektedir ve bu yüzden Fatma’ya şiddet uygulayarak bebeğinin düşmesine neden olur. Büyük umutlarla doğmasını beklediği bebeğini kaybetmesinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Fatma, kendi ebesi olan Songül’den yardım ister. Fatma’ya yapılanlara kayıtsız kalmak istemeyen Songül, Hüddam daveti ile bir ritüel gerçekleştirerek bebeği geri getirir. Fatma’yı yeniden hayata bağlayan bu bebek, ona kötülük yapanların kabusu olacaktır. Yönetmen:
Umut UçarSenaryo:
Umut UçarOyuncular: Bülent Kaya
, Ebrar Kurt, Hakan Erkuran, Funda Öz, Yavuz Çetin
(II), Ayşe Kaya
, Can Beslen, Şeyda İpek Baykal, Hüseyin Çelikoğlu, Ayyıldız BeslenFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Hüddam 2Yapımcı Firma:
Hayal SanatYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
08.03.2019Hüddam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.