Son Dakika Haberleri: Huddersfield Town'da Jan Siewert Dönemi

Huddersfield Town'da Jan Siewert Dönemi

8 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert oldu.

Huddersfield Town'da Jan Siewert Dönemi, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert oldu.

2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran Huddersfield Town'da, teknik direktörlüğe Jan Siewert getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Spor
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