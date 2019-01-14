Son Dakika Haberleri: Huddersfield Town'da Wagner Dönemi Sona Erdi

Huddersfield Town'da Wagner Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Huddersfield Town'da Wagner Dönemi Sona Erdi, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Huddersfield Town Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.

Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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