Son Dakika Haberleri: HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek
Son Dakika Güncel HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek - Son Dakika

HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek

6 saat önce

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Türkiye Barolar Birliğine (TBB) destek olduklarını söyledi.

HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Türkiye Barolar Birliğine (TBB) destek olduklarını söyledi.


Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı avukat Kadir Köstekçi, ülkenin en güçlü ve meslek örgütlerinden TBB, başkanı ve yönetim kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanyayla birliğin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti. Bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle başlatmış oldukları bu kampanyayı HUDER olarak kabul etmediklerini belirten Köstekçi, "Kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkar söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Kendilerini yüzde 72'nin temsilcisi olarak görenlere, bu yüzde 72 içinde olmadığımızı bildiriyoruz. Kaldı ki olağanüstü genel kurul talep eden baroların tüm meslektaşlarına maraba, koyun muamelesi yapmasını da doğru bulmuyoruz. İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen Barolar Birliği Başkanını ve Yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini meslek etiğine uygun bulmadığımız gibi bu tutumun yönetimlerin sağlıklı çalışma imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak görmekteyiz. Seçimli olağanüstü genel kurulu taleplerinin hukuki dayanağının olmadığı da hepimizin malumudur. Bizler bu çekişmeden büyük rahatsızlık duyduğumuzu, bir an önce meslek sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - BİTLİS

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
"Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:14:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]