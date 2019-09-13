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HUDER'den annelere destek

21 dakika önce

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek geldi.

HUDER'den annelere destek, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek geldi.


HUDER Diyarbakır Şubesinde düzenlenen basın açıklaması ile annelere her türlü desteğin verileceği belirtildi. HUDER Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sıddık Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, "PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin yanındayız. Annelerin bu zülme karşı çıkması meşrudur. Bu eylem geleceğe dair sevinç ve barış ümitlerini yeşertecek bir anlamı ve hakikati barındırıyor. Her türlü etkiden uzak sadece ana yüreğinin gücünün sürdürülmesi konusunda tüm dualarımız ve desteklerimiz yüreği yana analarla beraberdir. Bu kendiliğinden oluşan insiyatif böylece sürdürüldüğü taktirde umut adına, huzur adına ve toplumsal barış adına inanılmaz imkanlar ve fırsatlar sunacak bir eylemdir. Terör belasının ortaya koymuş olduğu tablo ve defedilmesi konusunda yapılan eksik ve yanlışları da tarihin unutulmuş ama ibret alınacak sayfalarına gömecek bu hareketi destekliyor ve gönlümüzüm adalet ve hakkaniyet dolu, coşkuyla alkışlıyoruz" dedi.


Demir açıklamasında Kulp ilçesindeki hain patlamaya da tepki gösterdi. Demir, "Ayrıca ilimiz Kulp ilçesinde EYP patlatılması sonucunda meydana gelen terör olayında anaların yüreği bir daha yanmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Sıddık, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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