HUDER'den Diyarbakırlı annelere destek

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesi, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır anneleri desteklediklerini açıkladı.

HUDER Şube Başkanı Avukat Mehmet Sıddık Demir, dernek binalarında yaptığı açıklamada, PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını söyledi.

Annelerin bu zülme karşı meşru eylemlerinin geleceğe dair sevinç ve barış ümitlerini yeşertecek hakikati barındırdığını ifade den Demir, her türlü etkiden uzak sadece ana yüreğinin gücünün sürdürülmesi konusunda desteklerinin yüreği yanan analarla beraber olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu kendiliğinden oluşan insiyatif böylece sürdürüldüğü taktirde umut adına, huzur adına ve toplumsal barış adına inanılmaz imkanlar ve fırsatlar sunacak bir eylemdir. Terör belasının ortaya koymuş olduğu tablo ve defedilmesi konusunda yapılan eksik ve yanlışları da tarihin unutulmuş ama ibret alınacak sayfalarına gömecek bu hareketi destekliyor ve gönlümüzüm adalet ve hakkaniyet dolu, coşkuyla alkışlıyoruz."

Demir, ayrıca terör örgütünün Kulp ilçesindeki saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, saldırıyı lanetlidi.