Son Dakika Haberleri: Huder'den "Eskişehir Söyleşileri"

Huder'den "Eskişehir Söyleşileri"

1 saat önce

Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından "Eskişehir Söyleşileri"nin 3'üncüsü düzenlendi.

Huder'den
Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından "Eskişehir Söyleşileri"nin 3'üncüsü düzenlendi.

Dernek binasındaki toplantıya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve derneğin Genel Başkanı Hüseyin Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, söyleşiye katılanlara teşekkür ederek, "Hukukçu bir rektörün üniversitemize ve şehrimize olumlu katkılarını görmekten ayrıca onur duyuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Hüseyin Kaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Güncel
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