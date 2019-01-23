Huder'den "Eskişehir Söyleşileri"
1 saat önce
Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından "Eskişehir Söyleşileri"nin 3'üncüsü düzenlendi.
Eskişehir
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından "Eskişehir Söyleşileri"nin 3'üncüsü düzenlendi.
Dernek binasındaki toplantıya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve derneğin Genel Başkanı Hüseyin Kaya
ile çok sayıda davetli katıldı.
HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar
Turhanoğlu Gücüyener, söyleşiye katılanlara teşekkür ederek, "Hukukçu bir rektörün üniversitemize ve şehrimize olumlu katkılarını görmekten ayrıca onur duyuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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