HUDER'den Kayseri'ye atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal'a ziyaret
24.06.2022 11:35
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ile şube yöneticileri, Kayseri Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'a ziyarette bulundu.
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Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ile şube yöneticileri, Kayseri Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'a ziyarette bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Kayseri'ye atanan İrcal'ı makamında ziyaret eden Gücüyener ve beraberindekiler, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.
İrcal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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