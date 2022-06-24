Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Kayseri'ye atanan İrcal'ı makamında ziyaret eden Gücüyener ve beraberindekiler, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › HUDER'den Kayseri'ye atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal'a ziyaret - Son Dakika

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