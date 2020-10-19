HUDER, "Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınıyoruz" - Son Dakika

HUDER, "Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınıyoruz"

19.10.2020 13:16
HUDER,

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Murat Çatalbaş, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınadıklarını belirtti: Çatalbaş, açıklamasında: , "Bir millet iki devlet dememiz yalnızca basit bir söylevden ibaret değildir.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Murat Çatalbaş, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınadıklarını belirtti:

Çatalbaş, açıklamasında: , "Bir millet iki devlet dememiz yalnızca basit bir söylevden ibaret değildir. Ermenistan'ın hiç bir askeri hedef bulunmayan sivil yerleşim yerlerine üstelik de kitle imha silahlarıyla saldırması alçaklığına karşı tüm dünya arkasını dönüp sussa da, biz susmayacağız. Biz dünyanın bu suskunluğuna ne yazık ki alışkınız. Fakat sürekli yinelenen bu acımasızlığa karşı susmak "insanlık onuru" kavramını inkar etmektir. Biz artık bu kayıtsızlığa, vurdumduymazlığa ve alışılmış lığa da izin veremeyiz. Savaşmanın dahi bir onuru, haysiyeti olmalı. Bu haysiyeti taşımayanlara karşı milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

HUDER, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınıyoruz

Azerbaycan, Ermenistan, Eskişehir, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HUDER, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere saldırısını kınıyoruz' - Son Dakika

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