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HUDER Eskişehir Şubesi, İzmir'de haciz işlemi sırasında avukata yönelik yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

HUDER Eskişehir Şubesi, İzmir'de haciz işlemi sırasında avukata yönelik yapılan saldırıyı kınadı

17.06.2021 16:53
HUDER Eskişehir Şubesi, İzmir'de haciz işlemi sırasında avukata yönelik yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde haciz işlemine giden avukata yönelik saldırıyı kınadı.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde haciz işlemine giden avukata yönelik saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı tehdide maruz kalan avukatın hastanede tedavi altına alındığını hatırlattı.

Silahın aynı zamanda toplumun kendisine ve adalete doğrultulduğunu vurgulayan Gücüyener, şunları kaydetti:

"Görevimiz sırasında bize yönelik işlenen suçların hakimlere, savcılara karşı işlenen suçlardan bir farkı yok. Bugün meslektaşımıza yönelik bu dehşet verici saldırıyı yapan şahıs tutuklu yargılanmalıdır. Suçun nevini doğru değerlendirmek bir elzemdir. Bu saldırı silahla tehdit, kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu görevlisine karşı kasten yaralama, kamu görevlisine karşı silahla kişiyi hürriyetinden alıkoyma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarının tüm unsurlarını barındırmaktadır. Uygulamanın ve yaptırımın kesinlikle caydırıcı olması gerekiyor. Bu saldırılara engel olunmak isteniyorsa kalıcı bir yaptırım ortaya konulmalı. Meslektaşımız bugün en ufak bir refleksle karşılık vermiş olsa, karşı koymuş olsa canından olacaktı. Soruşturmanın takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Her aşamada kendisinin yanında olacağız."

HUDER Eskişehir Şubesi, İzmir'de haciz işlemi sırasında avukata yönelik yapılan saldırıyı kınadı

Eskişehir, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HUDER Eskişehir Şubesi, İzmir'de haciz işlemi sırasında avukata yönelik yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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