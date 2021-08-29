HUDER Genel Merkez Yönetimine Eskişehir'den Gücüyener seçildi - Son Dakika

Eskişehir Şube Başkanı Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi.

HUDER'in 16. Genel Kurulu, Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan kurulda söz alan Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı'nın avukatlık meslek sorunları üzerine çalışmalar yaptığını, HUDER yönetimi ile yeni dönemde yakın işbirliği içinde olarak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Genel kurulda HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya güven tazelerken, Eskişehir Şube Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener de Hüseyin Kaya başkanlığındaki listede yer aldı. - ESKİŞEHİR