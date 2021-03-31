HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, kadın, erkek, çocuk, hayvan başta olmak üzere tüm canlılara uygulanan her türlü şiddete karşı olduklarını bildirdi.

Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının muhalefet partileri, liderler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sosyal medyada çeşitli kesimlerce tartışıldığını ifade etti.

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" beyanının doğru olmadığını vurgulayan Altaş, sözleşmenin imzalandığı tarihten önce de insan hakları ve kadın haklarının olduğunu, kadına şiddet ve tacizlerin de suç olarak yasalarda yer aldığını aktardı.

Kadınların şiddete karşı koruma şemsiyesinden mahrum kalacağı şeklindeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığına işaret eden Altaş, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesinin önüne geçilmesi düşünülmektedir. LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyulmuş, kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı, milli ve manevi değerler çerçevesinde toplumsal mutabakatı sağlamak amaçlı antlaşmadan çekilinmiştir. Kadın, erkek, çocuk, hayvan, bitki tüm canlılara hatta eşyaya bile uygulanan her türlü şiddete karşı olduğumuzu tekrarlıyoruz."