HUDER, Rektör Çomaklı'yı ağırladı - Son Dakika
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HUDER, Rektör Çomaklı'yı ağırladı

6 saat önce

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ağırladı.

HUDER, Rektör Çomaklı'yı ağırladı, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ağırladı.


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir söyleşileri kapsamında HUDER'de ziyarette bulundu. Söyleyişte hukukçulara hitap eden rektör, kamu değeri yaklaşımı üzerinde dururken değişimin mesai kavramı olmayan bir ekip çalışması ile mümkün olabileceğini belirtti. Çomaklı, "yaptık oldu" anlayışı ile ilerlenemeyeceğini, felsefesi olan yönetim anlayışı benimsenmesi gerektiğini söylerken hukukçulara, yönetim modelleri, bütçe denetimi ve tasarrufları hakkında örnekler verirken öğrenmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğunun altını çizdi.


HUDER Şube Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Rektör Çomaklı'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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