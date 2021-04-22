HUDER Temsilcisi Altaş: "Avukatlar, aşı sürecinde öncelikli guruba dahil edilmeli" - Son Dakika

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, avukatların aşılama sürecinde öncelikli guruba dahil edilmesini istedi.

Altaş, "Evrensel kabul görmüş prensiplerden birisi de yargılamanın üç sac ayağı üzerinden ve birlikte çalışıldığında adalet yerine gelir terazi de doğru tartmış olur. Bu üç süjeden; Yargılama makamını Hakim, İddia makamını Savcı, Savunma makamını ise Avukatlar temsil eder" dedi.

"Sağlık Bakanlığı tarafından Hakim,Savcı ve Adliye personeline aşılama takviminde mesleki öncelik getirilirken Avukatların kapsam dışında bırakılmıştır" diyen temsilci Altaş, "Hakim,Savcı ve Adliye personeline aşılama takviminde mesleki öncelik getirilmesine karşı olmamakla birlikte Avukatların ayrık tutulmalarını kabul etmek mümkün değildir. Avukatlık mesleki faaliyetleri nedeniyle sadece adliye ve duruşmalar dışında da resmi ve özel tüm gerçek ve tüzel kişilerle ilişki içinde oluşunu dikkate aldığımızda bulaş ve temas riski en yüksek meslek gruplarının başında gelmektedir. Avukatın yargılamada olmaması ihtimalini doğuracak olan ayrım yargılamaların gereksiz uzamaması,adaletin şüpheli olmaması için adli personel ve yargılamanın diğer süjeleri gibi Avukatlarında aşı sürecinde öncelikli gruba dahil edilmeleri zarurettir" diye konuştu. - KIRŞEHİR