Son Dakika Haberleri: HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret
Son Dakika Güncel HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret - Son Dakika

HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret

6 saat önce

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyeleri Hadim ilçesini gezdi.

HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret, System.String[]

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyeleri Hadim ilçesini gezdi.


HUDER Konya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek üyesi bir grup öğrenci, ilçede Hz. Hadimi Türbesi, tarihi kütüphane ve Aşağı Hadim Camiisini ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Ülker, yaptığı açıklamada, etkinliğin "Hadimi Hukuk Mektebi" projesi kapsamında yapıldığını söyledi.


Hukuk alanında önemli eserler veren Ebu Said Muhammed Hadimi'nin türbesini ziyaret ettiklerini belirten Ülker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 27 yıldır Konya'da hukuk fakültesi öğrencileri, avukat ve hakimlere yönelik mesleki faaliyetler yürüten bir derneğiz. Hukuk fakültesi öğrencileriyle beraber 'Hadimi Hukuk Mektebi' projesi kapsamında Hadim ilçesini ziyaret ettik. Osmanlı döneminde yetişen büyük İslam alimi ve hukukçu Hz. Hadimi ve eserlerini öğrencilerimize anlattık."

Hukuk Fakültesi, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles söylediği ilahiyle mest etti
Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert sözler: Akıllı bir siyasi yönetimin yapmaması gereken uygulamalar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]