HUDER üyelerinden Hadim'e ziyaret

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyeleri Hadim ilçesini gezdi.



HUDER Konya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek üyesi bir grup öğrenci, ilçede Hz. Hadimi Türbesi, tarihi kütüphane ve Aşağı Hadim Camiisini ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.



Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Ülker, yaptığı açıklamada, etkinliğin "Hadimi Hukuk Mektebi" projesi kapsamında yapıldığını söyledi.



Hukuk alanında önemli eserler veren Ebu Said Muhammed Hadimi'nin türbesini ziyaret ettiklerini belirten Ülker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 27 yıldır Konya'da hukuk fakültesi öğrencileri, avukat ve hakimlere yönelik mesleki faaliyetler yürüten bir derneğiz. Hukuk fakültesi öğrencileriyle beraber 'Hadimi Hukuk Mektebi' projesi kapsamında Hadim ilçesini ziyaret ettik. Osmanlı döneminde yetişen büyük İslam alimi ve hukukçu Hz. Hadimi ve eserlerini öğrencilerimize anlattık."