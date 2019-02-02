Son Dakika Haberleri: Hudeyde'de Şiddetli Çatışma

Hudeyde'de Şiddetli Çatışma

1 saat önce

Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Hudeyde'de Şiddetli Çatışma, System.String[]
Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin hükümet güçleri mevzilerine saldırı düzenlemesi sebebiyle taraflar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Dün gece başlayan çatışmalarda Husilerden ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mehcemi, koalisyon güçlerinin de Husilere ait silah deposunu vurduğunu aktardı.

Mehcemi, Husileri, 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da geçen hafta yayınlanan habere göre, hükümete bağlı askeri yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin duyurulduğu 18 Aralık'tan bu yana Husilerin Hudeyde vilayetinde gerçekleştirdiği 745 ihlal sonucunda 51 sivilin hayatını kaybettiği, 370 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 21:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hudeyde'de Şiddetli Çatışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]