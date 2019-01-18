Son Dakika Haberleri: Hudeyde'deki Çatışmalar 1 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

Hudeyde'deki Çatışmalar 1 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

1 saat önce

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların ardından geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ateşkesin sağlandığı Hudeyde kentinden 6 ayda göç edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Hudeyde'deki Çatışmalar 1 Milyon Kişiyi Yerinden Etti, System.String[]
Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların ardından geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ateşkesin sağlandığı Hudeyde kentinden 6 ayda göç edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) internet sitesinde yayımlanan raporda, Haziran 2018-15 Ocak 2019 döneminde Hudeyde'den 174 bin 717 ailenin, yani 1 milyon 48 bin kişinin göç ettiği belirtildi.


Rapora göre, BM'ye bağlı insani yardım kuruluşları bu dönemde çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan 166 bin aileye acil yardım ulaştırdı.


Raporda ayrıca, Hudeyde'deki ihtiyaç sahiplerine, insani hizmet veren kurumlara ve depolara ulaşmada zorluklar yaşandığına işaret edildi.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) depolarının uzun süredir kapalı olduğu kaydedilirken, sebebine ilişkin bilgi verilmedi.


Yemen'de hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık'ta düzenlenen istişare toplantılarında Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için taraflar anlaşma sağlamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, Birleşmiş Milletler, Güncel
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