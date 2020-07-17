Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika

Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulanarak, "Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Hatay, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika
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