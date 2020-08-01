Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermiyor - Son Dakika

Hudut birliklerince, 10 kilo 135 gram kubar esrar, 1 kilo 215 gram plaka esrar, 13 bin 500 paket sigara ve 13 cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 10 kilo 135 gram kubar esrar, 1 kilo 215 gram hazır plaka esrar, 13 bin 500 paket sigara ve 13 cep telefonu ele geçirildi.