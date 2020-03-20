Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi - Son Dakika
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Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, yeni nesil 'korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sınırda görev yapan personele koruyucu elbise, eldiven ve maske dağıtıldığını açıkladı.

Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, yeni nesil 'korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sınırda görev yapan personele koruyucu elbise, eldiven ve maske dağıtıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinde 'korona virüs' salgınından korunmak için yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini ve personelin koruyucu elbise, eldiven ve maske ile donatıldığını bildirdi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:27 Kaynak: İHA

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