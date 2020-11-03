Hudut hatlarında av tüfeği fişeği, kaçak sigara, tabanca ve zirai ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Şanlıurfa ve Van sınırlarında av tüfeği fişeği, kaçak sigara, tabanca ve zirai ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında 25 bin av tüfeği fişeği, tabanca, 55 bin 657 paket sigara ile 229 zirai ilaç ele geçirildiği kaydedildi.