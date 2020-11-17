Hudut hatlarında el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında 400 gram C4 ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır hatlarında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari, Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yaptığı arama tarama faaliyetlerinde 25 adet av tüfeği fişeği, 400 g C4 ile hazırlanmış EYP, 3 bin 652 g esrar, 23 bin 117 paket sigara ve 86 bin 860 tablet ilaç ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.