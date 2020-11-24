Hudut hatlarında kaçakçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Hudut hatlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, " Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 203 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 7 bin 200 mermi, 4 av tüfeği ve silahlara ait 19 fişek, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.