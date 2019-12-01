Hudut kapılarında görevli pasaport polislerinin kıyafeti değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan pasaport polisleri artık turkuaz renkli ve ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yeleği giymeye başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık havaalanlarında, 'Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması' başlatmış, bu kapsamda havaalanlarına yerleştirdiği cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmeye almıştı. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla yapılan uygulamada, yolcuların pasaport polisi hizmetlerinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak, eksik görülen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştı. Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ

İçişleri Bakan Süleyman Soylu 'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan pasaport polisleri artık Turkuaz renkli ve ön kısmında 'Turkey' yazısı bulunan özel tasarım polis yeleği giymeye başladı. Coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demiryolu sınır kapılarına sahip Türkiye 'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demiryolu olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunuyor. Bu kapılarda yaklaşık 3 bin personelle bin 350 kontuarda pasaport kontrol hizmeti veriliyor.

ANKARA, -