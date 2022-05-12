Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı - Son Dakika
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Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

12.05.2022 19:02
Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

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Hudut Karakolu, Gaziantep, Suriye, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hudut karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı - Son Dakika
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