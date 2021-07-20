Üye Girişi
"Hudut kartalları" bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda "vatan nöbeti" tutuyor - Son Dakika

"Hudut kartalları" bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda "vatan nöbeti" tutuyor

20.07.2021 10:17

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı da elleri tetikte, gözleri Suriye sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı da elleri tetikte, gözleri Suriye sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

Sınır karakolunda görevli "hudut kartalları", bayramda da vatandaşların huzur ve güvenliği için yaklaşık 6 kilometrelik sorumluluk alanında nöbet tutuyor.

Dürbünlerle 7 gün 24 saat sınır hattını tarayan askerler, olası gelişmeleri telsizlerle komutanlarına haber veriyor.

Karakolda bulunan Görüntü Yönetim Merkezindeki askerler de gece termal, gündüz de üstün optik görüntüleme sistemleriyle sınır hattında hiçbir kör nokta bırakmadan aralıksız izleme yapıyor.

"Hudut namustur" inancıyla bayram da sınırları koruyan Mehmetçik, elleri tetikte, kulakları komutanlarından gelecek emirde mevzilerinde "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

Karakol Komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Ateş, bayram sabahında içtima alanında göreve hazır askerleri selamlayarak, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ateş, askerlere hitabında, "Unutmayalım ki Suriye sınırında böyle bir bayram sabahında görev yapmak herkese nasip olmaz. Aziz Türk milletinin bize emanet ettiği vatan topraklarını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra askerlere şeker ve kolonya ikramı yapıldı.

Annesiyle görüntülü konuşarak bayramlaştı

Mevzide elinde silahıyla dürbün başında nöbet tutan piyade er Semih Sevencan'ın memleketi Trabzon'daki annesi Fatma Sevencan ile görüntülü konuşmayla bayramlaşmasında duygusal anlar yaşandı.

Semih Sevencan annesiyle görüşmesinde, "Belki sizlerden uzaktayım ama burada çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla şimdi bayramlaştık, hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz. Vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum." dedi.

Piyade er, başta şehit aileleri ile gazi ve gazi aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı, Mehmetçik, Şehit, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hudut kartalları' bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda 'vatan nöbeti' tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu 10:19 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim 09:52 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi 09:01 Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi
2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 22:56 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu 22:18 ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı 21:03 Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 18:20 Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı

Son Dakika Haberleri
10:25 Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:57 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı         
10:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara         
09:58
ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz         
09:41
Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak         
07:36
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti         
18:10
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde         
16:36
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 10:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hudut kartalları" bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda "vatan nöbeti" tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement