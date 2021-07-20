"Hudut kartalları" bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda "vatan nöbeti" tutuyor - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı da elleri tetikte, gözleri Suriye sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

Sınır karakolunda görevli "hudut kartalları", bayramda da vatandaşların huzur ve güvenliği için yaklaşık 6 kilometrelik sorumluluk alanında nöbet tutuyor.

Dürbünlerle 7 gün 24 saat sınır hattını tarayan askerler, olası gelişmeleri telsizlerle komutanlarına haber veriyor.

Karakolda bulunan Görüntü Yönetim Merkezindeki askerler de gece termal, gündüz de üstün optik görüntüleme sistemleriyle sınır hattında hiçbir kör nokta bırakmadan aralıksız izleme yapıyor.

"Hudut namustur" inancıyla bayram da sınırları koruyan Mehmetçik, elleri tetikte, kulakları komutanlarından gelecek emirde mevzilerinde "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

Karakol Komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Ateş, bayram sabahında içtima alanında göreve hazır askerleri selamlayarak, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ateş, askerlere hitabında, "Unutmayalım ki Suriye sınırında böyle bir bayram sabahında görev yapmak herkese nasip olmaz. Aziz Türk milletinin bize emanet ettiği vatan topraklarını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra askerlere şeker ve kolonya ikramı yapıldı.

Annesiyle görüntülü konuşarak bayramlaştı

Mevzide elinde silahıyla dürbün başında nöbet tutan piyade er Semih Sevencan'ın memleketi Trabzon'daki annesi Fatma Sevencan ile görüntülü konuşmayla bayramlaşmasında duygusal anlar yaşandı.

Semih Sevencan annesiyle görüşmesinde, "Belki sizlerden uzaktayım ama burada çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla şimdi bayramlaştık, hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz. Vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum." dedi.

Piyade er, başta şehit aileleri ile gazi ve gazi aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.