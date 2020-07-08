Hudut kartalları görevinin başında - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanarak, "Bu kapsamda Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi" denildi.

(Erdinç Türkcan/İHA)