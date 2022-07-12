ARDAHAN/KARS - "Hudut kartalları" Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette - Son Dakika
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ARDAHAN/KARS - "Hudut kartalları" Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

12.07.2022 11:01

Mehmetçik, Gürcistan ve Ermenistan sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçik, Gürcistan ve Ermenistan sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlarla dosta güven, düşmana korku salan Mehmetçik, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan sınırında yer alan Başköy Hudut Karakolu'nda zorlu iklim ve arazi şartlarında görev yapıyor.

İki ülkeye sınırın olduğu 2300 rakımlı bölgede hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sınır hattını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Görevlerini kararlılıkla icra eden hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla üretilen son teknoloji termal kameralarla gece gündüz sınırı gözetliyor.

İnsansız hava araçları, gece görüş cihazları ve her türlü arazi şartında ilerleyebilme kabiliyetine sahip zırhlı araçlarla keşif, gözetleme ve devriye faaliyetini icra eden askerler, operasyonel faaliyetlerle Gürcistan ve Ermenistan'dan Türkiye'ye uzanan geçiş noktalarının güvenliğini sağlıyor, yasa dışı geçişlere müsaade etmiyor.

"Hudut namustur bilinciyle görevimizin başındayız"

Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Rıza Erçoban, AA muhabirine, 2300 rakımlı bölgede, Ermenistan ve Gürcistan sınır hattını gözetleyen Başköy Hudut Karakolu'nda görev yaptıklarını belirtti.

Erçoban, sınır hattında yerli ve milli imkanlarla üretilen en son sistem termal kameralar kullanıldığını kaydederek, "Bu kameralarla elde edilen yüksek görüntü kalitesi sayesinde gece gündüz gözetleme yapabilmekteyiz. Milletimizin emrinde 7 gün 24 saat 'hudut namustur' bilinciyle görevimizin başındayız." diye konuştu.

Vatan nöbeti kararlılıkla sürüyor

Aynı mücadele Kars'a 53 kilometre uzaklıktaki Ermenistan sınırında konuşlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu'nda da yürütülüyor.

Kule ve mevzilerde elleri tetikte gece gündüz vatan nöbetini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, derin vadilerin bulunduğu sınır hattı boyunca keşif, gözetleme, pusu, dinleme ve istihbarata dayalı nokta operasyonları gerçekleştiriyor.

"Her türlü görevi canı pahasına icra ediyoruz"

Karakol Komutanı Piyade Teğmen Berkay Karayüce, 2012'de kurulan karakolda "hudut namustur" bilinciyle görev yaptıklarını söyledi.

Karakolda vatan hizmetini 24 saat esasına dayalı olarak sürdürdüklerini belirten Karayüce, şunları kaydetti:

"Hudut hattında gündüz gözetleme, gece gözetleme ve dinleme faaliyetlerini icra ediyoruz, komando kolları ve devriye köpek timiyle sürekli hudut emniyeti takviye ediliyor. Devletimizin ve milletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda hudut hattında gece gündüz, 7 gün 24 saat esnasına göre Atatürk ilke ve inkılapları ışığında her türlü görevi canı pahasına icra ediyoruz."

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Kaynak: AA

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