Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında silah, tıbbi ilaç, uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, bir makineli tüfek, 71 bin 753 adet tıbbi ilaç, 10 bin uyuşturucu hap, 852 gram metamfetamin ve 25 bin 482 paket sigara ele geçirildi."