Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Van'da patlayıcı, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hattında patlayıcı ve tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Hudut Kartalları'nın, Türkiye sınırlarının güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 9 tabanca, 22 kilo 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 bin 850 gram esrar, 7 bin 983 uyuşturucu hap, 3-4 kilo pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça patlayıcı ele geçirildiği kayıtlara geçti.